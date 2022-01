TRAPANI. RUBANO UNA MACCHINA E SI SCHIANTANO CONTRO LE AUTO IN SOSTA

RUBANO UNA MACCHINA E SI SCHIANTANO CONTRO LE AUTO IN SOSTA

Nella notte appena trascorsa i Carabinieri della Compagnia di Trapani sono intervenuti nella via Tosto De Caro in quanto era stata segnalata una macchina che, a forte velocita, sbandava andando a schiantarsi contro della auto parcheggiate danneggiandone 3.

Giunti sul posto i Carabinieri hanno trovato le auto coinvolte ma degli autori dell’incidente nessuna traccia.

Da una serie di accertamenti eseguiti nell’immediato è emerso che l’auto che aveva causato l’incidente era stata rubata la notte stessa e i soggetti a bordo sono scappati via subito dopo la collisione.

I Carabinieri sono sulle tracce degli autori, mentre l’auto oggetto del furto veniva prontamente riconsegnata al legittimo proprietario.

Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di raccogliere ulteriori riscontri investigativi.

