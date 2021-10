Trapani. Polizia di Stato: arrestate 8 persone appartenenti ad un sodalizio dedito al traffico illegale di sostanze stupefacenti

Operazione “Oro Bianco”

La Polizia di Stato di Trapani nella notte ha arrestato 8 persone appartenenti ad un sodalizio dedito al traffico illegale di sostanze stupefacenti.

I poliziotti della squadra mobile hanno inoltre eseguito 16 decreti di perquisizione personale e domiciliare nei confronti di altrettanti soggetti responsabili di numerose cessioni di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, identificati nel corso delle indagini.

I provvedimenti restrittivi rappresentano la sintesi di una indagine di polizia giudiziaria, iniziata dal Commissariato di PS di Alcamo nel 2017 e protrattasi per due anni con il supporto di personale appartenente ai commissariati di Marsala, Castellammare e Mazara del Vallo.

I destinatari delle ordinanze avevano assunto il comando dell’organizzazione criminale dopo che i vertici erano stati tratti in arresto nell’ambito dell’Operazione antimafia denominata “Freezer”, rivolta contro una famiglia mafiosa a capo del mandamento di Alcamo, riuscendo a consolidare contatti già avviati, nella provincia di Latina, con narcotrafficanti operanti nel centro Italia.

Sono emersi inoltre due episodi di estorsione aggravata in pregiudizio di altrettanti pusher che non avevano onorato i debiti contratti con l’organizzazione criminale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...