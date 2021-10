TRAPANI: NOTTE DI PASSIONE IN HOTEL SENZA PAGARE IL CONTO DENUNCIATA DAI CARABINIERI GIOVANE COPPIA

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Trapani hanno denunciato una giovane coppia, entrambi con precedenti di Polizia, per i reati, in concorso, di furto ed insolvenza fraudolenta.

La mattina del check-out, dopo aver passato la notte all’interno di una nota struttura sita nel centro storico della città, il ragazzo usciva di buon mattino con un borsone in spalla dicendo che avrebbe prelevato e sarebbe tornato per pagare il conto. Dopo circa 2 ore, anche la ragazza con disinvoltura si apprestava a lasciare l’hotel con un borsone tra le mani. La titolare, non avendo chiara la situazione, bloccava la donna che nel frattempo era stata raggiunta dal compagno che prontamente ringraziava per l’ospitalità dichiarando di non avere i soldi per pagare il conto. Venivano così allertati i Carabinieri che una volta giunti sul posto ed identificata la coppia procedevano all’ispezione della stanza utilizzata per il pernottamento verificando tra l’altro che era anche stata sottratta la macchinetta del caffe.

I giovani sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria per furto e insolvenza fraudolenta.

