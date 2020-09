SIMSWAP Nuova operazione della Polizia Postale nel settore del contrasto al crimine informatico-finanziario ed alle #frodi #online.

Il denunciante ha raccontato di essersi accorto che, improvvisamente e senza apparente motivo, la scheda SIM del suo telefono cellulare aveva smesso di funzionare. Contattato immediatamente il Servizio clienti del proprio gestore telefonico, egli aveva potuto appurare che, solo pochi minuti prima, qualcuno si era spacciato per lui, e si era rivolto allo stesso gestore telefonico richiedendo l’emissione di una nuova scheda SIM, adducendo come pretesto che la precedente scheda fosse smagnetizzata.

Grazie alla nuova SIM, così illegalmente ottenuta, il truffatore aveva potuto perfezionare un vero e proprio accesso abusivo al conto corrente della vittima.

Lo schema del Sim-swap funziona, infatti, in questo modo: i criminali agiscono inizialmente sottraendo le credenziali di accesso ai sistemi di home banking, attraverso attività di phishing o mediante l’acquisto illecito di tali credenziali sui mercati neri del dark web.