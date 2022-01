Piersanti Mattarella , 6 Gennaio 1980

Piersanti Mattarella

“A 42 anni dall’omicidio di Piersanti Mattarella sono sempre di esempio i valori in difesa della legalità e della democrazia che hanno contraddistinto la sua intera e intensa attività nelle istituzioni. È un dovere per tutti noi continuare a tramandare alle giovani generazioni il coraggio e l’impegno del presidente della Regione siciliana barbaramente assassinato il 6 gennaio del 1980 a Palermo perché ha avuto la forza e il coraggio di combattere fino in fondo contro ogni tipo di collusione mafiosa”, ha dichiarato il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese.

Il sindaco di Palermo invece:

“L’omicidio Mattarella rappresenta una ferita ancora aperta per il nostro paese. La mancanza di verità e di giustizia e gli esecutori materiali rimasti ancora senza nome a distanza di 42 anni fanno comprendere quanto quest’omicidio sia coperto da una fitta rete di complicità nazionali ed internazionali. Un omicidio che costituisce l’attacco nei confronti del più alto esponente istituzionale ucciso dalla mafia. Dopo 42 anni resta viva la testimonianza di Piersanti Mattarella, il suo insegnamento e la sua indicazione che sono richiami sempre attuali in una realtà che oggi rischia di confondere il punto estremo dell’orizzonte e cioè che la politica è servizio alla comunità e fatica quotidiana e dunque argine al potere criminale mafioso proprio come ci ha insegnato Piersanti Mattarella”.

Lo ha detto il sindaco Leoluca Orlando che questa mattina ha partecipato in via Libertà alla cerimonia commemorativa del 42mo anniversario dell’omicidio di Piersanti Mattarella.

