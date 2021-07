PANTELLERIA. DENUNCIATA DAI CARABINIERI GIOVANE COPPIA SCOPERTA CON BENI RUBATI E BANCONOTE FALSE

PANTELLERIA. GIOVANE COPPIA SCOPERTA CON BENI RUBATI E BANCONOTE FALSE: DENUNCIATI DAI CARABINIERI DELL’ISOLA

I Carabinieri della Stazione di Pantelleria hanno denunciato in stato di libertà B.G. e L.A., entrambi panteschi rispettivamente di 26 e 29 anni e gravati da precedenti di polizia, con l’accusa di spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate e ricettazione.

In particolare, durante l’identificazione della coppia avvenuta nell’ambito di un ordinario posto di controllo, gli operanti hanno notato delle banconote nel portafoglio della donna che hanno attirato la loro attenzione. A questa circostanza hanno fatto seguito dei mirati accertamenti volti a verificare l’autenticità delle banconote in questione, nel dettaglio una da 20 e una da 50 euro, risultate essere contraffatte. La successiva perquisizione svolta presso l’abitazione della coppia ha permesso di rinvenire altre quattro banconote da 20 euro contraffatte, della stessa tipologia di quelle già sequestrate, nonché numerosi oggetti sottratti da un albergo dell’isola nel mese di febbraio: si tratta di mini frigo bar, 8 televisori, fornetti tostapane, motori per piscina, macchinette per caffè e un climatizzatore con split.

I beni illecitamente detenuti sono stati restituiti all’avente diritto mentre le banconote saranno sottoposte ad ulteriori accertamenti ed analisi di laboratorio .

