PALERMO. TENTATA RAPINA: 4 ARRESTI

TENTATA RAPINA IN MANETTE 4 PALERMITANI

I Carabinieri della Compagnia di Palermo Piazza Verdi hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Palermo su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 4 palermitani, di età compresa tra i 34 e i 66 anni e già noti alle forze dell’ordine, ritenute responsabili a vario titolo di tentata rapina aggravata.

Dopo avere studiato le abitudini della vittima che, per motivi di lavoro, aveva il compito di ritirare le rilevanti somme di danaro presso vari distributori di benzina a Palermo, i quattro, servendosi di due auto ed uno scooter, a settembre 2020 lo bloccavano tamponandolo a bordo della sua autovettura, mandandogli in frantumi il finestrino e cercando di sottrargli il borsello contenente un’ingente somma in contanti.

La rapina falliva solo grazie al fatto che la vittima si era data alla fuga.

Le molteplici risultanze investigative, anche attraverso la visione delle immagini tratte dai sistemi di videosorveglianza della zona, consentivano l’identificazione degli autori materiali della tentata rapina anche grazie alla profonda conoscenza del territorio da parte dei militari che li individuavano.

Gli arrestati sono stati associati alla casa circondariale “Lorusso-Pagliarelli”, in attesa dell’interrogatorio di garanzia.

