Palermo. Sequestro di persona e tentata violenza sessuale: arrestato 52enne

I Carabinieri della Stazione Scalo hanno tratto in arresto, per sequestro di persona e tentata violenza sessuale., D.IS., 52enne, già noto alle forze dell’ordine.

Stanotte intorno all’una, i militari sono intervenuti in piazza Sant’Erasmo insieme ai colleghi del Nucleo Radiomobile e delle Stazioni Piazza Marina e Brancaccio, per una segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa attraverso il NUE 112, a seguito di una richiesta di aiuto pervenuta da una donna in difficoltà, che veniva rintracciata al piano terra di un immobile in ristrutturazione.

La persona, 31enne palermitana, raccontava di essere stata vittima di una aggressione da parte di un uomo, suo conoscente, al quale aveva chiesto in prestito del denaro. D.Is., cittadino ghanese, chiedeva in cambio della somma alcune prestazioni sessuali, che venivano rifiutate. A fronte del diniego, l’aggressore impediva alla vittima di lasciare l’immobile e più volte tentava di costringere la donna a subire violenza. Solo la sua strenua resistenza convinceva l’uomo a desistere dal suo intento.

Dopo un controllo all’interno dello stabile, l’uomo veniva individuato e fermato al piano superiore. Condotto in caserma, sulla scorta della successiva denuncia della persona offesa, veniva arrestato e tradotto presso la casa circondariale Lorusso-Pagliarelli in attesa dell’udienza di convalida davanti al G.I.P. del Tribunale di Palermo.

Questo slideshow richiede JavaScript.

Mi piace: Mi piace Caricamento...