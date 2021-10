PALERMO. RISSA AL RISTORANTE IN ZONA BARCARELLO. ARRESTATI IN TRE

RISSA AL RISTORANTE IN ZONA BARCARELLO. ARRESTATI IN TRE.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palermo hanno tratto in arresto 3 persone per rissa, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

I militari, impegnati in un ordinario servizio di controllo del territorio volto alla prevenzione dei reati, erano in transito davanti ad un ristorante in zona Barcarello, quando la loro attenzione è stata attirata da una furibonda colluttazione tra più persone. Sono immediatamente intervenuti per sedare la rissa, scoppiata per futili motivi, ed hanno dovuto far anche fronte alla reazione violenta dei soggetti convolti (due 40enni e un 62enne, tutti residenti a Palermo). Uno dei 40enni è dovuto poi ricorrere a delle cure mediche presso l’ospedale “Ingrassia” di Palermo.

I tre, al termine dell’intervento dei militari, sono stati condotti presso le rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari, su disposizione dell’autorità giudiziaria. Il G.I.P. di Palermo ha già convalidato l’arresto dei tre.

