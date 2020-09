Palermo. Recuperati 85 chili di hashish e 45.000 euro: tre arresti

I Carabinieri di Palermo ieri pomeriggio hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso i palermitani M.G. 43enne, V.V. 41enne, e G.G.33enne sorvegliato speciale, tutti noti alle forze dell’ordine.

Nel corso di un controllo presso una struttura sportiva, in zona Pagliarelli, i militari, hanno sorpreso M.g., rappresentante legale dell’associazione che gestisce i campi di calcetto, insieme agli altri due, intenti a confezionare numerosi panetti di hashish all’interno di uno degli uffici.

I Carabinieri hanno pertanto deciso di estendere la perquisizione anche ai veicoli e ciclomotori nelle loro disponibilità posteggiati nelle adiacenze.

Nel corso delle operazioni sono stati recuperati complessivamente 85 chili di hashish suddivisi in panetti e 45 mila euro in banconote, per lo più da 50 euro, ritenuti provento dell’attività illecita.

Il denaro e la droga sono stati sottoposti a sequestro. Lo stupefacente sarà analizzato dal L.A.S.S. del Reparto Operativo.

Gli uomini sono stati arrestati e tradotti presso la casa circondariale Lorusso -Pagliarelli a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.

Mi piace: Mi piace Caricamento...