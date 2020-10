Palermo. Rapina una prostituta: arrestato 30enne rumeno

PALERMO -La scorsa notte, durante un servizio di controllo e prevenzione sul territorio, i Carabinieri della Stazione Falde hanno arrestato, con l’accusa di rapina, D.P. trentenne di nazionalità rumena, già noto alle Forze dell’Ordine.

I militari sono riusciti a bloccare l’uomo, in via Francesco Crispi, mentre tentava di fuggire dopo aver minacciato e percosso una giovane prostituta palermitana alla quale aveva tentato di sottrarre la borsa.

La donna è stata trasportata dai sanitari presso l’ospedale “Villa Sofia” dove le sono state riscontrate diverse ferite sul volto e sulle mani, ed è stata poi dimessa con dieci giorni di prognosi.

L’arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto per il trentenne la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Palermo e di presentazione alla polizia giudiziaria.

Mi piace: Mi piace Caricamento...