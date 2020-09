Palermo. Investito da bicicletta elettrica muore in ospedale dopo lunga agonia ex docente al Conservatorio Vincenzo Bellini

Cesare Roccoli, 88 anni, oboista ed ex docente al Conservatorio Vincenzo Bellini, è morto nell’ospedale Buccheri La Ferla dopo che era stato ricoverato lo scorso 8 settembre per le ferite riportate mentre attraversava la strada in via Messina Marine, in prossimità dell’incrocio con via Saetta, a pochi metri dalla sua abitazione, dopo essere stato investito da un ciclista su una bici elettrica. Il professore stava andando allo Stand Florio, un gruppo di amici lo attendeva in occasione della proiezione di un film ed era sulle strisce pedonali. Il ciclista non si è fermato. Gli agenti della polizia municipale stanno indagando.