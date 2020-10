Palermo. Aspirante suicida salvato dal “Militare Negoziatore” dei Carabinieri

PALERMO – Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Compagnia San Lorenzo e del Nucleo Radiomobile sono intervenuti all’ospedale “Villa Sofia” poiché un uomo, dopo essersi seduto sul davanzale di una finestra della stanza, ove si trovava per effettuare una visita ortopedica di controllo, sita al secondo piano, minacciava atti autolesionistici.

Il predetto, in stato di alterazione psicofisica dovuto all’assunzione di alcol, desisteva dall’intento grazie all’opera di convincimento posta in essere, per diverse ore, prima da personale della Stazione di Palermo Resuttana Colli e di quella di Monreale e successivamente da “Militare Negoziatore” del Comando Provinciale Di Palermo.

