Palermo. 16enne beccato con 5 chili di fumo: Un arresto. Determinante il fiuto di Ron

REDAZIONE, 06 FEB – Nel pomeriggio di ieri, durante un servizio di controllo del territorio e prevenzione, volto anche al contrasto dello spaccio di strada, i Carabinieri della Stazione Acqua dei Corsari hanno tratto in arresto un giovanissimo per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il fiuto del cane Ron, pastore tedesco maschio di 7 anni, è stato determinante nell’individuazione di 5,5 chili di hashish diviso in 50 panetti, che era celato tra l’abitazione e le pertinenze nel popolare quartiere cittadino.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, ha disposto, in attesa della convalida dell’arresto, la misura cautelare carceraria, per cui per il sedicenne si sono spalancate le porte del “Malaspina”.

L’ingente quantitativo di droga, che immesso sul mercato del dettaglio avrebbe fruttato oltre 50000 euro, è stato sequestrato ed avviato al Laboratorio Analisi sostanze Stupefacenti del Reparto Operativo di Palermo per le rituali analisi ponderali e sostanziali.