NAPOLI: RACCOLTA ABUSIVA DI SCOMMESSE

I funzionari ADM di Napoli, a seguito di attento monitoraggio ed analisi da parte dell’Ufficio Antifrode e Controlli della DT IX Campania, hanno avviato controlli sul territorio della città di Napoli nel settore Giochi e Scommesse.

Le attività, svolte in collaborazione con i Carabinieri della Compagnia di Napoli – Stella, hanno condotto all’accertamento del reato di intermediazione e al sequestro di postazioni di gioco illegali su più siti.

In particolare, è stata accertata raccolta abusiva di scommesse.

Ciò è stato possibile sia attraverso la ricostruzione delle cronologie di navigazione dei computer presenti nei locali ispezionati, sia attraverso il rinvenimento di ricevute di gioco in originale e dei tagliandi manoscritti recanti gli eventi sportivi su cui scommettere anche in presenza di avventori, per un importo complessivo di giocate nel solo mese di settembre, di oltre 20.000 euro.

Mi piace: Mi piace Caricamento...