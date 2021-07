MONFALCONE: PROVE A MARE DELLA NAVE MSC SEASHORE

I funzionari ADM di Gorizia in servizio presso la Sezione Operativa Territoriale di Monfalcone hanno effettuato una costante vigilanza doganale sull’attività della Soc. Fincantieri S.p.A. relativamente alle prove in mare e alle attività di bunkeraggio dei prodotti energetici della nave da crociera, in costruzione, “MSC SEASHORE” prima della sua definitiva consegna all’armatore.

La società Fincantieri S.p.A. di Monfalcone, è titolare di autorizzazioni rilasciate dall’Ufficio delle Dogane di Gorizia per la gestione di un deposito doganale privato e per l’immissione in libera pratica di prodotti destinati essere installati sulle costruzioni navali in regime di uso finale.

La società, in virtù della menzionata autorizzazione al deposito doganale, trae notevoli vantaggi dal punto di vista della logistica, in quanto ha la possibilità di mantenere in regime sospensivo, quindi senza il pagamento dei dazi doganali, le merci destinate alla costruzione di navi (es. le forniture dell’armatore).

L’autorizzazione al regime dell’uso finale, invece, consente alla Società di importare tutta una serie di merci, in esenzione dai dazi doganali, funzionali ad essere installate presso le navi in costruzione.

I funzionari ADM provvedono a effettuare periodici controlli presso la Fincantieri S.p.A. per verificare il corretto adempimento degli obblighi di legge e la conseguente tutela degli interessi fiscali unionali e nazionali.

