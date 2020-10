Milano. Rapina in farmacia: in manette pregiudicato 44enne

I militari del Nucleo Operativo della Compagnia CC Milano Duomo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Milano, nei confronti di un 44enne italiano, gravato da precedenti di polizia specifici, autore di una rapina ai danni di una farmacia sita in via Porpora 43.

Il fatto risale al 4 ottobre, quando, il malfattore si era introdotto all’interno dell’esercizio pubblico e, dopo aver avvicinato alle spalle la dipendente ivi presente, l’aveva minacciata, facendole intendere di essere armato, facendosi così consegnare l’incasso giornaliero ammontante a 250 € circa, per poi darsi alla fuga nelle vie limitrofe.

L’osservazione e analisi del modus operandi e delle circostanze del reato, permettevano agli operanti di restringere sin da subito il campo dei possibili autori per poi giungere attraverso gli immediati accertamenti che ne sono seguiti tra cui la visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e l’assunzione delle testimonianze delle vittime – alla certa individuazione del reo ed alla richiesta di emissione della misura cautelare.

Gli investigatori sono tuttora al lavoro per capire se l’arrestato abbia commesso ulteriori ed analoghe rapine in danno di altri esercizi commerciali del capoluogo.

