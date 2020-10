Mazara, incidente stradale: morto ventenne mazarese

MAZARA – Incidente mortale in via Bessarione all’incrocio con via del Mare. A perdere la vita è stato un ragazzo mazarese di vent’anni che viaggiava, intorno alle ore 23, a bordo della sua auto, una Fiat Panda, in direzione di via del Mare. Il ragazzo, da solo in macchina, probabilmente dopo aver perso il controllo del mezzo, è finito contro un muro (vedi foto di copertina). Ancora non chiara la dinamica dell’incidente. Sul luogo del sinistro intervenute le forze dell’ordine.

[fonte: primapaginamazara.it]