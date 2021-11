MARSALA: RECUPERATA E RICONSEGNATA DAI CARABINIERI LA CARROZZINA PER DISABILI RUBATA AD UN ANZIANO

Il fine settimana appena trascorso giungeva presso gli uffici della Compagnia Carabinieri di Marsala un cittadino che denunciava il furto, dal garage della propria abitazione, di una carrozzina elettrica per disabili, in uso al suocero portatore di un grave handicap.

Acquisita la dettagliata descrizione del mezzo, fondamentale per l’anziano marsalese classe 42, i Carabinieri si mettevano alla ricerca setacciando contrade e centro cittadino.

Dopo 2 giorni gli sforzi dei militari dell’Arma sono stati premiati, infatti la carrozzina veniva rinvenuta abbandonata nei pressi della via Mazzini.

Gli operanti provvedevano in prima persona alla riconsegna del mezzo all’anziano che ringraziava sentitamente dopo aver passato 2 giorni senza poter svolgere quelle che erano le sue abitudini e i suoi spostamenti.

Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri, tramite l’acquisizione di alcune immagini di impianti di videosorveglianze per cercare di incastrare l’autore/i dell’insano gesto.

