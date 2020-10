Marsala. Illuminazione per la festa San Giuseppe, 5 indagati tra cui l’ex presidente consiglio comunale

Cinque gli indagati tra i quali tre dipendenti comunali e il presidente del comitato organizzatore della festa.

Quella sera in piazza a Marsala, nel trapanese durante la festa di san Giuseppe il 19 marzo 2017, l’illuminazione era fioca e per questo il tradizionale appuntamento con la benedizione del pane rischiava di non avere un giusto risalto. Così Enzo Sturiano, 45 anni, Forza Italia (ed ex Ds), rieletto consigliere comunale ed ex presidente dell’assise a Marsala per circa 10 anni , chiese al tecnico del comune l’installazione di due fari sulla piazza della Chiesa Nuova di Ventrischi, in occasione della celebrazione del tradizionale “invito” del santo che si svolgeva in una zona priva di illuminazione pubblica. Ma questa sua richiesta gli è costata cara con uno strascico giudiziario. Cinque gli indagati tra i quali tre dipendenti comunali e il presidente del comitato organizzatore della festa. [Ansa]

Mi piace: Mi piace Caricamento...