Marsala. I Carabinieri eseguono una ordinanza di misure cautelari per maltrattamenti in famiglia 

I Carabinieri della Stazione di Ciavolo hanno dato esecuzione ad una ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dall’Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Marsala per il reato di maltrattamenti in famiglia, nei confronti di un uomo 45enne, residente a Marsala e gravato da precedenti di polizia.

La misura dell’allontanamento dalla casa familiare con contestuale divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa è stata emessa, in conclusione di una lunga attività di indagine svolta sotto il costante coordinamento della Procura della Repubblica di Marsala, nei confronti del 45enne poiché resosi responsabile di condotte violente e vessatorie nei confronti degli anziani genitori che si ripetevano da tempo, non solo con violenza fisica ma anche con ingiurie quasi quotidiane, il tutto per futili motivi.

Nel corso dell’attività investigativa, condotta dai Carabinieri a seguito della denuncia da parte delle vittime, sono stati raccolti importanti elementi di prova a carico dell’uomo che hanno permesso alla competente Autorità Giudiziaria, che concordava pienamente con gli esiti dell’indagine, di emettere il citato provvedimento cautelare.

L’odierno risultato operativo è frutto del quotidiano impegno e della attenzione posta dall’Arma sugli episodi di violenza maturati in ambito familiare, a tutela della legalità e del cittadino.

