Marsala. Controlli su strada: sventato un furto in corso 

REDAZIONE, 22 GEN – I Carabinieri di Marsala, nell’ambito di specifici servizi volti alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, supportati da personale della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Sicilia di Palermo, hanno effettuato un controllo straordinario nelle vie del centro cittadino, nel corso del quale, quattro persone sono state deferite in stato di libertà ed altre tre segnalate alla Prefettura in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti.

L’attività di perlustrazione del territorio dei Carabinieri, iniziata nelle primissime ore della mattinata del 20 gennaio scorso, ha permesso di sventare un furto ai danni di un esercizio commerciale di generi alimentari: sono stati, infatti, individuate e deferite all’ Autorità Giudiziaria, due persone intente a scassinare la serranda ancora chiusa del locale; si tratta di un 31enne e di un 27enne entrambi residenti a Marsala e gravati da precedenti di polizia.

Inoltre, in un posto di controllo su strada, un cittadino straniero è stato sorpreso in possesso di uno smartphone di ultima generazione rubato pochi giorni prima, mentre un marsalese, appena diventato maggiorenne, è stato raggiunto da una contravvenzione al Codice della Strada perché circolava in auto senza aver ancora conseguito la patente. Entrambi sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria.

La serrata attività di perquisizione eseguita durante il servizio, ha permesso, altresì, di segnalare alla Prefettura di Trapani in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti tre soggetti e di sequestrare alcuni grammi di marijuana. A quest’ultimi e ad altre 3 persone sono state contestate le sanzioni che vietano assembramenti non giustificati in virtù del DPCM anti-CoVid.

