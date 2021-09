MARSALA: CONTROLLI DEL FINE SETTIMANA.

RINTRACCIATO E DENUNCIATO L’AUTORE DI UN FURTO CON STRAPPO

Nella serata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Marsala hanno eseguito una serie di controlli nelle contrade Ciavolo, Ciavolotto e Digerbato. A cadere nella rete degli uomini dell’Arma due uomini di 45 e 48 anni che, ad esito di un controllo alla circolazione stradale, sottoposti ad alcoltest, facevano registrare tassi alcolemici superiori alla soglia di rilevanza penale e per questo venivano denunciati.

Nel medesimo contesto operativo un giovane classe 97 è stato denunciato perché sorpreso alla guida di un ciclomotore senza la patente (violazione reiterata nel biennio).

Un altro giovane classe 97 invece è stato segnalato alla locale Prefettura per essere stato trovato in possesso di modiche quantità di stupefacenti (Marijuana e Cocaina) all’interno del proprio veicolo, motivo per il quale gli è stata ritirata la patente di guida.

Altra denuncia ad opera dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Marsala per un marsalese classe 2002 il quale veniva riconosciuto, tramite l’analisi di filmati estrapolati da impianti di videosorveglianza, quale autore di un furto con strappo di un telefono cellulare avvenuto alle 02:00 di notte nei pressi di Porta Garibaldi.

La vittima, in vacanza proveniente da Rimini con altri 4 amici, si vedeva strappare dalle mani il cellulare dal malvivente che si dava alla fuga dileguandosi per il centro storico. Durante la tempestiva denuncia ai Carabinieri sono stati forniti molti particolari sugli indumenti e sulla corporatura del prevenuto che nel giro di un ora è stato rintracciato e denunciato dagli uomini dell’Arma.

