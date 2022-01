MARSALA. CONTROLLI DEI CARABINIERI. DENUNCIATE 7 PERSONE PER VARI REATI.

ALTRE 7 SONO STATE SEGNALATE ALLA AUTORITÀ AMMINISTRATIVA PER IL POSSESSO DI MODICHE QUANTITÀ DI DROGA

I Carabinieri della Compagnia di Marsala, con l’ausilio del personale della Compagnia di Intervento Operativo del XII Reggimento Sicilia di Palermo, durante il periodo di festività hanno intensificato i servizi di controllo del territorio.

Durante le attività, condotte prevalentemente nelle ore serali e notturne, i Carabinieri hanno messo in campo una fitta rete di posti di controllo.

Il servizio predisposto dai Carabinieri ha consentito di rintracciare 7 persone, tutte residenti nella provincia di Trapani, che sono state denunciate alla competente Autorità Giudiziaria in quanto sospettate di aver commesso diverse violazioni.

In particolare, 3 persone erano sprovviste di patente poiché mai conseguita, di queste, una è stata anche deferita per il possesso di un coltello a serramanico di 17 cm e segnalata alla Prefettura per modica quantità di sostanza stupefacente.

Altre 2 persone sono state denunciate inoltre poiché trovate ciascuna in possesso di un coltello di genere vietato, mentre una terza aveva occultato sulla sua persona circa 10 grammi di marijuana. Tra i denunciati, anche un pluripregiudicato che aveva violato la misura della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza.

Nello stesso contesto operativo, ulteriori 7 persone sono state segnalate alla Prefettura di Trapani in qualità di assuntori non terapeutici di sostanze stupefacenti con il relativo sequestro di alcune dosi di hashish e marijuana.

Mi piace: Mi piace Caricamento...