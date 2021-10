MARSALA. 36ENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI: ERA EVASO DAGLI ARRESTI DOMICILIARI.

I Carabinieri della Stazione di Marsala hanno arrestato un 36enne del posto in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della locale Procura della Repubblica.

In particolare, l’uomo, già gravato da precedenti di polizia per rapina e droga, mentre si trovava ristretto agli arresti domiciliari, è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione grazie alla segnalazione di un cittadino.

L’iter giudiziario che ne è scaturito si è concluso con la condanna del 36enne a 8 mesi di reclusione.

L’arrestato, al temine delle formalità di rito, è stato condotto presso la Casa Circondariale “Pietro Cerulli” di Trapani.

Mi piace: Mi piace Caricamento...