Macerata. Carabinieri ritirano 3 patenti di guida per guida in stato di ebbrezza alcolica e una per guida sotto l’effetto di stupefacenti

Macerata. Carabinieri ritirano 3 patenti di guida per guida in stato di ebbrezza alcolica e 1 per guida sotto l’effetto di stupefacenti

I Carabinieri della Compagnia di Macerata, nel corso dei controlli alla circolazione stradale svolti nelle ultime 48 ore, hanno ritirato 3 patenti di guida per guida in stato di ebrezza alcolica e una per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

In quest’ultimo caso è stata perquisita la conducente dell’auto, una 25enne residente in provincia, trovata in possesso di circa 2 grammi di hashish.

