 Livorno. Nasconde la droga nel barattolo del riso: Arrestato 27enne albanese.

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Livorno hanno tratto in arresto un cittadino albanese, 27enne, incensurato, trovato in possesso di 70 grammi di cocaina. La scorsa sera, i militari, impegnati in un servizio di pattuglia per la prevenzione e repressione dei reati nel centro città, notavano un uomo, da solo, a bordo di un auto, in una zona isolata, nei pressi della stazione ferroviaria. Insospettiti i Carabinieri procedevano al controllo dell’uomo che, pur in regola con i documenti d’identità, appariva vistosamente nervoso. Gli operanti decidevano, allora, di eseguire una perquisizione. Il giovane albanese veniva trovato in possesso di 5 grammi di cocaina, divisa in dosi, pronta per la vendita. I Carabinieri estendevano la perquisizione a casa dell’uomo. Qui, in camera da letto, in un barattolo di riso venivano rinvenuti, in sei involucri di cellophane, altri 65 grammi di cocaina. Nel prosieguo della perquisizione il personale del Nucleo Investigativo rinveniva un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento in dosi della droga e 1.650 euro contanti, verosimilmente provento di spaccio. Il cittadino albanese è stato associato alla Casa Circondariale delle Sughere a Livorno.

