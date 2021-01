Latina. Sgominata un’organizzazione di tipo mafioso e due associazioni dedite al traffico di stupefacenti (Video]

il primo facente capo a ANTINOZZI Antonio, alias “

trippetta

” il quale, staccatosi dal

clan Riccardi-Mendico

di cui era partecipe, costituisce un’autonoma associazione di stampo mafioso strutturata su base familiare ed una propria associazione a delinquere operante nel traffico di stupefacenti del tipo cocaina e hashish. Tale sodalizio camorristico, di cui sono stati accertati collegamenti con il

clan “Parisi”

di Bari per la gestione delle sale slot, era dedito principalmente alle estorsioni e agli attentati incendiari o agli atti intimidatori posti in essere per indurre i titolari delle attività commerciali presenti in Castelforte e SS Cosma e Damiano alla corresponsione di somme di denaro all’organizzazione (

nel corso delle intercettazioni ANTINOZZI Antonio si lamenta del fatto che, mentre in passato gli imprenditori si rivolgevano direttamente al clan camorristico per la

”, ora invece l’organizzazione era costretta a porre in essere attentati incendiari per ottenere le somme di denaro

);