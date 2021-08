Isola Capo Rizzuto: Vigilia di Ferragosto al ristorante terminata con l’accoltellamento del cameriere; i carabinieri arrestano l’autore.

I carabinieri della Tenenza di Isola Capo Rizzuto (KR), nel corso della tarda serata di ieri, sono intervenuti presso un ristorante del luogo dove un cliente, non apprezzando la qualità del servizio, dapprima inveiva contro il cameriere per poi proseguire nei confronti del titolare dell’esercizio commerciale. I presenti cercavano di riportare alla calma l’uomo che, però, recatosi in cucina armato di coltello, sferrava almeno tre violenti fendenti contro il cameriere, ferendolo in varie parti del corpo, per poi darsi alla fuga.

Determinanti sono stati i servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dall’Arma per i giorni di metà agosto, che hanno consentito, con diverse pattuglie di “chiudere” il Comune di Isola C.R. con un anello di posti di controllo ed eseguire numerose perquisizioni. All’esito di tale attività è stato ristretto il campo delle ricerche del fuggiasco, un soggetto originario di Isola C. R. da tempo residente in Lombardia, il quale nella stessa nottata ha infine preferito costituirsi presso la locale Tenenza accompagnato dal proprio legale. Rapidissime le indagini realizzate dai Carabinieri, consistite nel rintraccio e nell’escussione di numerosi testimoni e nell’esecuzione di accurati rilievi tecnico-scientifici. L’uomo è stato tratto in arresto per tentato omicidio e tradotto presso la Casa Circondariale di Crotone, a disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Crotone. Il giovane cameriere è stato ricoverato presso l’ospedale di Crotone per le cure del caso.

