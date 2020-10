[Incendi] Marsala, in fiamme un’azienda per la lavorazione della plastica

MARSALA – Un incendio, molto probabilmente di origine dolosa, ha devastato nell’entroterra di Marsala, in contrada Scacciaiazzo, il deposito di un’azienda per la lavorazione della plastica. Il rogo ha distrutto due autocarri, tre furgoni, un’automobile, un container adibito ad ufficio e circa 2.500 metri quadrati di plastica depositata nelle vicinanze. Per spegnere le fiamme i Vigili del fuoco, intervenuti con 14 uomini e sei automezzi, hanno lavorato per 12 ore. Nelle operazioni sono stati impiegati anche due escavatori messi a disposizione dal Comune di Marsala. Sul luogo è arrivata anche la Polizia di Stato, che ha avviato indagini per accertare le cause dell’incendio. E in considerazione della notevole quantità di plastica bruciata sono intervenuti anche funzionari dell’Arpa per i rilievi ambientali.

