CARABINIERI. DUE 19ENNI AD ALCAMO E CASTELVETRANO ACCUSATI DI RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE

I CARABINIERI DENUNCIANO DUE 19ENNI AD ALCAMO E CASTELVETRANO: I DUE SONO ACCUSATI DI RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE

Negli ultimi giorni sono state due le persone denunciate a piede libero dai Carabinieri con la medesima accusa: resistenza a Pubblico Ufficiale.

Più nello specifico, a Castelvetrano, durante un servizio straordinario di controllo del territorio svolto con il supporto della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Sicilia, i Carabinieri della locale Compagnia hanno fermato un 19enne mentre si trovava alla guida di una autovettura per sottoporlo ad un ordinario controllo alla circolazione stradale. Il giovane, malgrado l’alt intimatogli dai militari operanti, non solo non ha arrestato la marcia del veicolo quanto, prima di darsi alla fuga, ha tentato di investire il militare posto sul bordo della strada. Inoltre, nel tentativo di allontanarsi il più velocemente possibile e far perdere le proprie tracce, il 19enne non ha esitato a creare una situazione di grave pericolo per gli utenti della strada a causa della condotta di guida caratterizzata dall’alta velocità e da brusche manovre che determinavano poco dopo un incidente con un’altra autovettura.

I Carabinieri, nel frattempo giunti sul posto, hanno prestato soccorso ad entrambi i conducenti delle autovetture coinvolte effettuando i rilievi del sinistro. Il 19enne è risultato essere sprovvisto di patente poiché mai conseguita.

Ad Alcamo si è verificata una circostanza simile: anche in questo caso un 19enne, mentre percorreva contromano il viale Europa a bordo della propria autovettura, alla vista dei Carabinieri, ha cercato di darsi alla fuga perdendo il controllo del veicolo che è andato ad impattare contro una autovettura parcheggiata nelle vicinanze.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Alcamo, dopo averlo soccorso, hanno denunciato il giovane alla Autorità Giudiziaria.

