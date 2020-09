E’ deceduta la nonnina più longeva di Marsala: aveva compiuto 106 anni lo scorso mese di luglio

Si è serenamente spenta ieri all’età di 106 la nonnina marsalese più longeva della città. Si tratta di Maria Gucciardo, originaria di Fontanelle ma da cinque anni accudita dal personale della struttura della clinica Morana di via Trapani. Nonna Maria Gucciardo, casalinga, vedova di Michele Torre (molto conosciuto in contrada Fontanelle per le sue attività di barbiere prima e di bidello dopo) lascia quattro figli: due maschi (Nicolò e Francesco) e due femmine (Giovanna e Antonina), che complessivamente le hanno donato l’invidiabile numero di 15 nipoti e 25 pronipoti.

Il cordoglio per la morte della nonnina viene espresso dai vertici del Comune. I funerali si svolgeranno alle ore18,30 nella Chiesa dell’Itria.

Mi piace: Mi piace Caricamento...