DOMODOSSOLA. CONTRASTO AL TRAFFICO ILLECITO DI VALUTA

CONTRASTO AL TRAFFICO ILLECITO DI VALUTA

Scoperti più di 532.500 euro in varie valute occultati negli automezzi e nei bagagli di 29 viaggiatori: questo il bilancio delle attività di contrasto alle frodi e alle violazioni in materia valutaria dei funzionari ADM di Verbano – Cusio – Ossola in stretta sinergia con i militari della Guardia di Finanza.

I rilevanti risultati sono stati conseguiti nel corso del primo semestre del 2021 presso i valichi di confine di Iselle di Trasquera, Piaggio Valmara e presso la Stazione Ferroviaria Internazionale di Domodossola.

I trasgressori, avvalendosi della possibilità di definire in maniera agevolata la violazione, hanno pagato un’oblazione 20.555 euro; in tre casi invece, considerata l’entità rilevante degli importi non dichiarati, si è proceduto al sequestro di 67.000 euro.

I risultati raggiunti dimostrano l’impegno dei funzionari ADM e dei militari della GDF nel contrasto ai traffici illeciti transfrontalieri di valuta.

