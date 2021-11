CVTRANO: FURTO IN FARMACIA NELLA NOTTE. DENUNCIATO DAI CARABINIERI SORVEGLIATO SPECIALE

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano hanno denunciato per il reato di furto aggravato un 25enne responsabile di essersi introdotto in piena notte all’interno di una farmacia, in pieno centro, forzando la porta di ingresso e asportando il registratore di cassa.

È durata poco l’indagine degli uomini dell’Arma che in pochi minuti hanno rintracciato e denunciato il soggetto autore del furto, il quale si trova in atto sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S. quindi persona conosciuta agli uffici del Comando Compagnia con precedenti in materia di stupefacenti e furti.

Il malvivente infatti a volto scoperto e in totale tranquillità, forzando la porta di ingresso della struttura, si introduceva all’interno asportando il registratore di cassa dove erano presenti circa 350 euro, senza preoccuparsi della presenza delle telecamere di videosorveglianza che lo hanno ben ripreso mentre compiva l’insano gesto.

