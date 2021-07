CUTRO (KR), ESECUZIONE DI ORDINANZA CUSTODIA CAUTELARE NEI CONFRONTI DI QUATTRO INDAGATI.

Cutro (KR), esecuzione di ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di quattro indagati.

In data odierna, i carabinieri della Compagnia di Crotone hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Crotone dott. Michele Ciociola, nei confronti di 4 persone (destinatarie della misura degli arresti domiciliari), indagate per lesioni personali pluriaggravate in concorso, lesioni gravi pluriaggravate in concorso e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

L’odierno provvedimento scaturisce dagli approfondimenti investigativi effettuati dalla Stazione Carabinieri di Cutro, sotto la direzione del Sostituto Procuratore dott.ssa Ines BELLESI e coordinate dal Procuratore della Repubblica di Crotone dott. Giuseppe CAPOCCIA, successivamente all’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare eseguita lo scorso 8 giugno, nei confronti di 11 persone indagate per l’aggressione avvenuta sulla pubblica via, a Cutro, la sera del 19 maggio 2021.

L’attività d’indagine, sviluppata a seguito dell’esecuzione del citato provvedimento, ha infatti permesso di raccogliere gravi indizi circa la partecipazione alla brutale aggressione da parte degli odierni 4 indagati.

