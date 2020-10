Covid: tutti positivi i carabinieri della Stazione di Mezzojuso

PALERMO – Sono tutti positivi i carabinieri della Stazione di Mezzojuso, nel palermitano, comune in cui alle 14 di ieri è scattata la zona rossa. In queste ore è riunito il centro operativo comunale per predisporre gli ultimi adempimenti. La commissione prefettizia che amministra il paese sciolto per infiltrazioni mafiose ha riunito le forze dell’ordine e tutti gli organi preposti per controllare che vengono rispettati i divieti.

Per la positività di tutti i militari del paese il comando provinciale di Palermo ha inviato una unità mobile dal capoluogo.

Nel comune i positivi sono 40. Da qui la decisione di cinturare il centro nel palermitano fino al 24 ottobre. “Da quando è stata presa la decisione siamo in continuo contatto con la prefettura – dice il vice prefetto Rosa Inzerilli – Abbiamo già stabilito tutte le procedure per rendere efficace la zona rossa.

I dipendenti comunali sono stati tutti messi in smartworking e le scuole sono state chiuse. La situazione sarà monitorata ogni giorno”. (ANSA).

Mi piace: Mi piace Caricamento...