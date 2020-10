Coronavirus, controlli a Palermo: due locali chiusi per 5 giorni e una denuncia

Nel fine settimana i Carabinieri del Comando Provinciale unitamente ai militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Palermo hanno eseguito numerosi controlli in attività commerciali, volti anche al rispetto delle norme sul contrasto alla diffusione del “Covid-19”.

Tre i locali sanzionati per aver violato le norme sul distanziamento.

In particolare in due attività del centro storico si era omesso di osservare il distanziamento di almeno un metro nella predisposizione di tavoli e sedie:

– il responsabile legale di un bar è stato sanzionato anche per non aver indossato idonei sistemi di protezione delle vie aeree; – il responsabile di una birreria è stato sanzionato anche per aver permesso ai clienti l’accesso nel locale al chiuso ed aperto al pubblico, senza aver indossato idonei sistemi di protezione delle vie aeree.

Per entrambe le attività di somministrazione è stata applicata la sanzione amministrativa accessoria della chiusura di 5 giorni.

Il proprietario di un altro bar a Mondello è stato sanzionato poiché sprovvisto del registro della clientela.

Inoltre è stato denunciato un 38enne gestore di una villa per ricevimenti resosi responsabile di violazione di sigilli; l’attività era stata sequestrata lo scorso 30 agosto.

