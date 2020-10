Controlli “movida” dei Carabinieri a San Giuliano Milanese: Tre persone denunciate e maxi sanzioni. 

Nella serata del 23, i Carabinieri della Compagnia di San Donato Milanese d’intesa con la Polizia Locale del Comune di San Giuliano Milanese hanno eseguito dei controlli straordinari del territorio finalizzati soprattutto al contrasto di condotte illecite riconducibili al cosiddetto fenomeno della “movida” ed alla verifica del rispetto delle norme per prevenire il diffondersi del Covid 19.

I militari nel corso del servizio hanno controllato che le persone sottoposto a misure cautelari o detentive degli arresti domiciliare e della detenzione domiciliare rispettassero le prescrizioni imposte. Un 37enne di origine peruviane, ma da tempo residente a San Giuliano Milanese, sottoposto agli arresti domiciliari, non è stato rintracciato presso la sua abitazione ed è stato denunciato per il reato di evasione.

L’attività di controllo si è poi rivolta alle zone di movida con vari posti di controllo su tutta la città di San Giuliano Milanese, i Carabinieri hanno controllato circa 21 veicoli e nr. 64 persone. Un 57enne, residente a Mediglia, è stato denunciato in stato di libertà poiché controllato mentre era alla guida della sua macchina in stato di ebbrezza alcolica. L’uomo prima di recarsi a casa dopo il lavoro, si era fermato in un bar ed aveva consumato diversi aperitivi. Quattro giovani sono invece stati sanzionati poiché passeggiavano senza indossare i previsti dispositivi di protezioni individuale, non avevano infatti con se la mascherina.

Sono stati poi controllati alcuni esercizi pubblici, una 67enne, titolare di una trattoria nel centro di San Giuliano è stata denunciata in stato di libertà poiché preparava le proprie pietanze con alimenti scaduti ed in cattivo stato di conservazione. Nel suo ristorante sono stati infatti trovati 25 kg. di alimenti mal conservati che sono stati distrutti. Due bar del centro sono invece stati sanzionati per le pessime condizioni igienico sanitarie presenti all’interno dei locali con sanzioni di 1600,00 euro e 300,00 euro.

