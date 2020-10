Castellammare del Golfo. Controlli antidroga: 2 arresti (Video)

I Carabinieri della Stazione di Castellammare del Golfo hanno dato esecuzione, nell’omonimo Comune ed a Partinico, ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip presso il Tribunale di Trapani, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di due soggetti ritenuti responsabili di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’indagine, avviata nel settembre 2019 anche mediante attività tecnica – sotto la direzione della Procura della Repubblica – ha permesso di risalire alla responsabilità dei due in merito a svariati episodi di spaccio di marijuana. Gli accertamenti condotti dai Carabinieri, nello specifico, hanno consentito di appurare che il soggetto Castellammarese, che si trovava all’epoca dei fatti in regime di detenzione domiciliare per reati analoghi, continuava da casa sua lo smercio di stupefacente che gli veniva rifornito con cadenza mensile dal socio in affari di Partinico.

In totale, l’attività ha permesso di arrestare in flagranza un soggetto, di sequestrare circa 400 grammi di marijuana che sul mercato avrebbero fruttato circa 4.000 euro e di segnalare alla prefettura 9 acquirenti quali assuntori di stupefacente. Si è inoltre dimostrato che due di questi acquirenti oltre che l’odierno arrestato di Castellammare del Golfo, erano percettori del reddito di cittadinanza e pertanto quest’ultimo è stato anche deferito all’A.G.

I due sono stati sottoposti, rispettivamente, il castellammarese alla custodia cautelare in carcere mentre il partinicese agli arresti domiciliari.

Mi piace: Mi piace Caricamento...