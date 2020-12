Caserta. Evade dai domiciliari, “ripreso” 29enne

REDAZIONE – Nella serata di ieri, in Caserta, a conclusione specifico servizio coordinato finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa i militari della locale Compagnia, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato di “evasione”, un 29enne del posto sorpreso lungo la pubblica via senza giustificato motivo.

Sempre nel centro della città, nel corso del medesimo servizio, i carabinieri hanno rintracciato e tratto in arresto, in esecuzione all’ordine di carcerazione, emesso dal locale tribunale un 38 brasiliano, residente in San Nicola La Strada, resosi irreperibile dal 20 ottobre u.s., dovendo lo stesso espiare la pena di anni 4, mesi 1 e giorni 21 di reclusione per i reati di “induzione e sfruttamento della prostituzione”, commessi a Caserta dall’ottobre 2016 al settembre 2017.

Inoltre, sono stati deferiti in stato di libertà:

– una 49enne ed un 23enne che, a seguito di perquisizione domiciliare, sono stati trovati in possesso di artifizi pirotecnici di fattura artigianale del tipo “bomba carta” del peso complessivo di kg.6 circa di cui è vietata la detenzione. Il materiale sottoposto a sequestro per campionatura e immediata distruzione;

– un 38enne di Caserta che controllato si è rifiutato di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico ed un 27enne sempre di Caserta sorpreso alla guida in stato d’ebbrezza.

