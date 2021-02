Carabinieri friulani consentono la cattura di un latitante in Germania

REDAZIONE, 06 FEB – In data 21 novembre 2020, il latitante THAQI Arton, 35 enne, cittadino Kosovaro, pregiudicato, già abitante in Campoformido (UD), è stato catturato presso l’aeroporto di Stuttgart (GERMANIA) all’esito di un’indagine diretta dalla Procura della Repubblica di Udine e condotta dalla Squadra Catturandi dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Udine.

A suo carico, la Procura della Repubblica friulana aveva emesso un provvedimento restrittivo dovendo il medesimo espiare una pena definitiva di anni 4 (quattro) mesi 3 (tre) e giorni 10 (dieci) di reclusione poiché riconosciuto colpevole dei reati di rapina e lesioni personali da lui commessi in provincia di Gorizia il 8 marzo 2011 ed in Udine il 28 marzo 2012, in ordine alle quali era stato definitivamente condannato.

In ragione del provvedimento a suo carico, THAQI Arton si era reso irreperibile, abbandonando il territorio nazionale. Per tale ragione la Procura della Repubblica di Udine aveva attivato immediate ricerche, determinando l’emissione di un Mandato d’Arresto Europeo e delegandone l’esecuzione a questo Nucleo Investigativo.

Le indagini, sviluppatesi sotto la costante direzione dell’Autorità Giudiziaria friulana e con il coordinamento e supporto dei Servizi INTERPOL e S.I.RE.N.E. del Ministero dell’Interno, in collaborazione con i collaterali organismi di polizia esteri, hanno permesso di localizzare e catturare del latitante all’interno dell’Aeroporto internazionale di Stuttgart (GERMANIA), mentre lo stesso, sentitosi braccato, si stava dileguando verso un altro Stato.

Le indagini, iniziate nel mese di gennaio 2019 con l’emissione di un primo provvedimento restrittivo, si sono concluse ieri a con il trasferimento del soggetto dalla Germania all’Aeroporto di Roma Fiumicino.

LE RAPINE COMMESSE – Il 08 marzo 2011, in Gorizia, era stata perpetrata una rapina all’interno di un esercizio pubblico, nel corso della quale tre rapinatori, rimasti gli unici avventori nel locale, avevano aggredito il titolare, trascinandolo con violenza in bagno e facendolo cadere a terra. Nonostante le percosse e le minacce, il titolare era riuscito a liberarsi, a chiudere all’interno del locale uno dei rapinatori ed a chiedere l’intervento delle Forze di Polizia che, al loro arrivo, avevano tratto in arresto il rapinatore e, a seguito delle conseguenti indagini, erano risaliti all’identità dei complici, tra i quali proprio THAQI Arton. La rapina aveva fruttato ai rapinatori oltre 5.000 euro.

La notte del 28 marzo 2012, in Udine, nel corso di una rissa all’interno di un pubblico esercizio, uno degli addetti alla sicurezza, che era riuscito a bloccare uno dei rissanti, era stato colpito con una bottiglia al capo da un altro soggetto. La vittima, soccorsa da un altro cliente, era ricorsa alle cure dei sanitari che gli diagnosticavano una ferita lacero contusa ad andamento irregolare, giudicata guaribile in 7 giorni. Le indagini avevano permesso di identificare in Thaqi Arton la persona che aveva colpito alla testa l’addetto alla sicurezza, accertando, inoltre, che durante la rissa lo stesso aveva lanciato alcuni bicchieri addosso ai clienti presenti nel locale.