CALATAFIMI SEGESTA: RICONSEGNATI AL COMUNE DAI CARABINIERI DOCUMENTI DEL 1863

I Carabinieri della Compagnia di Alcamo hanno riconsegnato al Comune di Calatafimi Segesta dei documenti storici del 1863

I documenti erano stati sequestrati nel 2017 dai Carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale, quando furono trovati nella disponibilità di un uomo di Pesaro il quale non fu in grado, nella circostanza, di documentarne la provenienza né di giustificarne il possesso. Gli accertamenti dei militari del T.P.C., delegati dalla Procura della Repubblica di Ravenna, hanno permesso di acclarare l’originalità delle lettere, disponendone la materiale restituzione al Comune di Calatafimi Segesta.

La riconsegna è avvenuta stamattina da parte del Cap. Luca De Vito, Comandante della Compagnia Carabinieri di Alcamo, nelle mani della Dott.ssa Giuseppina Buffa, Segretario Comunale, che ne curerà ora la custodia negli archivi storici del Comune di Calatafimi Segesta.

I documenti in questione, ancora perfettamente conservati, sono costituiti da due lettere di corrispondenza tra il Comune di Calatafimi ed il Municipio di Alcamo, riguardanti rispettivamente l’istituzione di un Tribunale nel circondario e il marchio da apporre ai capi bovini.

Mi piace: Mi piace Caricamento...