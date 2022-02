BRESCIA. INCENDIO SUL MONTE MADDALENA

Reading Time: < 1 minute

INCENDIO SUL MONTE MADDALENA

Nella giornata di ieri intorno alle 17 si è sviluppato un nuovo incendio sul versante sud del Monte Maddalena, indicativamente fra il tornante 9 e il tornante 11.

Le squadre dei Vigili del Fuoco di Brescia, dell’Associazione di Protezione Civile Val Carobbio e del gruppo comunale di Protezione Civile di Botticino sono prontamente intervenute per contenere e spegnere le fiamme favorite dal forte vento in quota e dal terreno particolarmente secco. Sul posto sono intervenute anche due pattuglie della Polizia Locale del Comune di Brescia per chiudere la strada di accesso, allontanare i curiosi e garantire la sicurezza viabilistica per i mezzi operativi. Sul posto, a dirigere le operazioni per la protezione civile il Dirigente della Protezione civile della Provincia di Brescia Giovanmaria Tognazzi.

Poco dopo le 23.30 i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile della Provincia di Brescia hanno dichiarato concluso l’evento incendio.

Ora si lavora a terra per bonificare il sottobosco da eventuali braci non ancora inerti e scongiurare situazioni di possibile ripresa sotto le ceneri.

Ai Carabinieri forestali sono affidate le indagini per appurare l’origine dell’incendio.

Vista l’allerta rossa di Regione Lombardia sul rischio incendio, e le condizioni climatiche delle ultime settimane particolarmente favorevoli ad episodi di questo genere anche con rischio vento forte, i volontari dell’antincendio boschivo operativi in città e in provincia sono in costante allerta fino a cessato allarme.

