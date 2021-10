Bomba d’acqua su San Vito Lo Capo. Nella frazione di Macari fango e pietre bloccano la SP 16

In corso i lavori di ripristino della viabilità dopo i disagi provocati da una bomba d’acqua.

Nel pomeriggio di oggi, a causa di una bomba d’acqua, alcuni canali che attraversano il territorio di Macari hanno tracimato riversando acqua, fango e pietre per le strade della frazione, raggiungendo la strada provinciale. L’amministrazione comunale, con propri uomini ed un mezzo- e con l’ausilio di due pale gommate messe a disposizione da due privati, su richiesta del sindaco- è intervenuta immediatamente per rimuovere il pietrame e ripristinare le condizioni di viabilità. La strada provinciale è stata già riaperta.

“Stiamo intervenendo- fa sapere il sindaco Giuseppe Peraino, presente sul posto- negli altri punti dove si sono verificate delle criticità: una pala meccanica è operativa nella zona dell’El Bahira ed un’altra nella zona di Baglio La Porta (Calampiso). Purtroppo le bombe d’acqua, con il clima che si va sempre più tropicalizzando, creano dei problemi ma per fortuna non è accaduto nulla di grave. Ringrazio la ditta Franco Pellegrino ed il signor Enzo Alastra che hanno messo a disposizione i propri mezzi permettendo l’apertura delle strade di accesso alle abitazioni. Un ringraziamento va anche ai carabinieri e alla polizia municipale operativi sul posto”.

