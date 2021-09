BAGHERIA, RISSA IN STRADA: IN MANETTE TRE PERSONE

I Carabinieri della Compagnia di Bagheria hanno tratto in arresto tre giovani, con l’accusa di rissa. Intervenuti nella zona di piazza Indipendenza, a Bagheria, su segnalazione di alcuni passanti, i militari hanno separato i tre, un 38enne, un 27enne e un 26enne, tutti residenti a Bagheria e già noti alle forze dell’ordine, venuti alle mani sulla pubblica via nel corso di un diverbio per futili motivi.

Dopo aver ricevuto le cure del caso, il 26enne presso l’ospedale “Buccheri La Ferla” di Palermo e gli altri due presso il Punto Territoriale d’Emergenza di Bagheria, gli arrestati sono stati dapprima posti ai domiciliari su disposizione della Procura di Termini Imerese, e, dopo la convalida dell’arresto emessa dal G.I.P, a tutti e tre è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

