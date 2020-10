Arrestato 45enne: deteneva in casa 10 chili di marijuana

PALERMO – I Carabinieri della Stazione di Borgetto coadiuvati dai colleghi del 12° Reggimento “Sicilia”, nel corso di un servizio congiunto di controllo del territorio hanno arrestato, con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, B.C., 45enne operaio partinicese già noto alle Forze dell’ordine.

I militari hanno fermato per un controllo di routine l’uomo a bordo del suo furgoncino, in piazza Duomo a Partinico, e nel corso della perquisizione hanno rinvenuto più di 300 grammi di marijuana.

Estesa poi la perquisizione anche nell’abitazione del 45enne, in contrada Pollastra di Partinico, hanno scoperto altri 10 chili di marijuana occultati in casa, in giardino e nelle pertinenze.

Gli oltre 10 chili droga complessivamente rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro e verranno inviati al laboratorio analisi sostanze stupefacenti del Comando Provinciale per le operazioni di rito.

L’arrestato, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato ristretto presso il proprio domicilio, in attesa dell’udienza di convalida.

