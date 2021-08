ALCAMO: CONTROLLI DI FERRAGOSTO. 6 DENUNCIATI DAI CARABINIERI

La sera della vigilia di ferragosto i Carabinieri della Compagnia di Alcamo hanno messo in atto una serie di controlli volti a monitorare il rispetto delle regole con pattuglie appiedate ed automontate soprattutto nelle zone dove vi è un maggior affollamento di persone.

A San Vito Lo Capo sono stati denunciati 5 soggetti responsabili di una furibonda rissa per futili motivi.

Ad essere deferiti 2 fratelli, titolari di un hotel, i quali accusavano tre turisti di aver rubato un tavolino appartenente alla struttura. Una discussione che è sfociata in rissa dove è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine per riportare la calma.

A Castellammare del Golfo invece i Carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà un giovane di Agrigento classe 97 trovato ad un controllo della circolazione stradale alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico di 1.67, superiore al massimo consentito, per il quale scattava la denuncia ed il ritiro della patente.

