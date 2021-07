AEROPORTO DI VENEZIA: SEQUESTRATI ACCESSORI CONFEZIONATI CON PELLI DI COCCODRILLO

I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) di Venezia in servizio presso l’aeroporto “Marco Polo” di Tessera, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza, a seguito di controlli su spedizioni di corrieri aerei hanno rinvenuto accessori confezionati con pelli di specie protette e tutelate dalla Convenzione di Washington (CITES).

Nello specifico, in due operazioni distinte sono stati scoperti all’interno di colli contenenti articoli d’abbigliamento di marche di lusso, due paia di scarpe con inserti di pelle di coccodrillo di una nota casa di moda italiana e due portafogli in pelle di rettile per i quali l’esportatore non è stato in grado di fornire il previsto certificato.

La merce, destinata in Gran Bretagna e a Hong Kong, è stata posta sotto sequestro ex art.354 c.p.p. per violazione dell’art. 2, comma 1, lettera a) della Legge 7 febbraio 1992, n. 150 e agli esportatori, due società venete, sono state comminate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

