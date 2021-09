AEROPORTO DI PALERMO: NEI BAGAGLI COCAINA E MARIJUANA

I funzionari ADM in servizio presso l’aeroporto “Falcone e Borsellino” (PA), in collaborazione con i militari del gruppo cinofilo della Guardia di Finanza, durante le attività di servizio finalizzate al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, hanno scoperto quattro passeggeri che trasportavano droga.

I controlli, effettuati in distinte operazioni, hanno consentito di individuare un passeggero proveniente dalla Spagna in possesso di 4,75 grammi di cocaina e altri tre passeggeri che occultavano, all’interno dei propri bagagli a mano, modiche quantità di marijuana per un peso complessivo di 10 grammi.

I tre viaggiatori sono stati segnalati alla Prefettura, mentre il passeggero trovato in possesso di cocaina è stato denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria.

Nel mese in corso sono state segnalate alla Prefettura altre 15 persone per possesso di sostanze stupefacenti, tipo hashish e marijuana, detenute a scopo personale.

L’operazione si inquadra in un più ampio contesto operativo che vede ADM e Guardia di Finanza impegnate in una continua azione di presidio della legalità e della sicurezza pubblica.

