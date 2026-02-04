Caterina e Giuseppe Accardi: Doppio Trionfo al Galà Kumite e alla Coppa Italia ICO, La Sicilia Brilla nelle Arti Marziali

Il 31 gennaio 2026 resterà una data indimenticabile nel panorama delle arti marziali italiane. Al prestigioso Galà Kumite Event ICO, infatti, il giovane Giuseppe Accardi ha scritto una pagina straordinaria della sua carriera, conquistando la vittoria nella Classe C al suo esordio assoluto in questa categoria. Un debutto da campione che ha lasciato il pubblico senza parole, tra applausi e ammirazione.

Determinazione, tecnica impeccabile e concentrazione totale: questi gli ingredienti del successo di Giuseppe, allenato dal maestro Antonino Giustiniano, che ha saputo guidarlo con maestria e dedizione. “È un’emozione unica – ha dichiarato Giuseppe al termine della competizione –. Dedico questa vittoria al mio team, alla mia famiglia e soprattutto al maestro Giustiniano, che mi ha formato come atleta e come persona.”

Ma il weekend siciliano non si è fermato qui. Il giorno successivo, Caterina Accardi, sorella di Giuseppe, ha portato la famiglia sul gradino più alto del podio conquistando la Coppa Italia ICO nella categoria dei Campioni. Con grinta, concentrazione e una tecnica superiore, Caterina ha dimostrato tutto il suo talento, confermando la qualità e la solidità della scuola del maestro Giustiniano.

Il doppio trionfo dei fratelli Accardi rappresenta un risultato eccezionale, non solo per la loro famiglia, ma per l’intero team: un segnale chiaro che la dedizione, la passione e il duro lavoro in palestra pagano sempre. La Sicilia, ancora una volta, brilla sulle scene nazionali delle arti marziali grazie a due giovani atleti che hanno già dimostrato di avere talento, carattere e voglia di crescere.

Il 2026 si apre dunque con prospettive straordinarie: nuovi tornei, nuove sfide e la certezza che i fratelli Accardi continueranno a scrivere pagine memorabili nel mondo del kumite. Un weekend da incorniciare, un esempio di determinazione e un orgoglio tutto siciliano.

